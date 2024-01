Guirassy e Júnior Almeida chamados para o dérbi da Madeira

Ibrahima Guirassy e Júnior Almeida, reforços de inverno do Marítimo, fazem parte da convocatória de Fábio Pereira para o dérbi de domingo com o Nacional, nos Barreiros, já com a lotação esgotada. O médio ex-UD Oliveirense e o defesa ex-E. Amadora até podem entrar diretamente no onze inicial. "São mais duas opções que entram nas nossas contas, para tornar o plantel mais forte", justificou o técnico.De notar a ausência de Matheus Costa, por opção, do castigado Lucas Silva e dos lesionados Samú Silva, Zainadine e Edgar Costa. Francis Cann recuperou e integra os 20 eleitos, a saber: Amir e Pedro Teixeira; Igor Julião, Tomás Domingos, René Santos, Júnior Almeida, Dylan Collard e Fábio China; Diogo Mendes, Guirassy, Noah, Xadas, Francisco Gomes, Euller, Bernardo Gomes, Francisco França e Francis Cann; Bruno Marques, Bica e Platiny.No seu primeiro dérbi, Fábio Pereira espera um jogo "equilibrado e competitivo" e apontou: "É um jogo com caraterísticas especiais, principalmente pela forma como é vivido fora das quatro linhas. Sabemos da responsabilidade que isso acarreta, pela alegria que queremos dar aos nossos adeptos, e vamos encarar o jogo querendo impôr a nossa ideia e querendo ser mais fortes que o adversário", salientou.O treinador do Marítimo elogia o adversário e considera que a fase decisiva da 2.ª Liga será mais para a frente. "O Nacional é uma equipa que tem feito um bom trajeto no campeonato, com ideias bem vincadas e que ocupa uma boa posição na tabela classificativa. Cabe-nos fazer a nossa parte, pois ainda é muito cedo para fazer contas e este campeonato é uma maratona muito longa", notou.