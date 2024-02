Igor Julião está confiante na subida à 1.ª Liga: «Não há outra hipótese»

O Marítimo averbou dois triunfos consecutivos, mantendo-se na corrida pelos lugares que dão acesso à 1.ª Liga. Igor Julião foi o autor do segundo golo maritimista em Paços de Ferreira, carimbando mais uma vitória. O lateral não escondeu que o pensamento do grupo de trabalho é só um: "Desde a pré-época que só pensamos na subida de divisão. Não há outra hipótese. Temos um grupo de bons jogadores, muito confiantes e podem ter a certeza que nós quando falhamos falamos no balneário para melhorar. Pensamos todos os dias na subida de divisão e eu acho que vamos conseguir esse objetivo. Os jogadores que chegaram agora na reabertura do mercado, foram muito importantes, tornaram a nossa equipa mais forte para esta segunda volta do campeonato".

Importante é o apoio dos adeptos verde-rubros. O lateral de 29 anos diz que não há nada igual em Portugal. "A atmosfera que os nossos adeptos criam aqui no nosso estádio, nem tem nada parecido em Portugal. Nos últimos dois anos, estive jogando na 1.ª Liga e não há nenhuma equipa em Portugal que consiga ter um clima como aqui. Agora entendo porque é que é apelidado de Caldeirão. Esperamos que nos continuem a apoiar e que possam vir ao jogo, pois vamos fazer tudo para lhes dar uma vitória e comemorarem no final", revelou.

O triunfo conseguido frente aos pacenses foi mais um passo na caminhada para o principal escalão do futebol português: "Foi uma vitória importante, pois os nossos concorrentes diretos também venceram. É sempre bom pontuar, principalmente, somando vitórias e agora estamos já a pensar no jogo com o FC Porto B, pois precisamos muito de conquistar mais três pontos. Vamos manter o nosso foco, passo a passo, para somar mais três pontos na nossa caminhada".

"Feliz por ajudar o grupo"

O defesa direito mostra-se contente por ter marcado mais um golo ao serviço dos madeirenses, mas prefere elogiar o coletivo. "O mais importante é o grupo. Fico muito feliz por poder ajudar a equipa, nem que seja lá atrás evitando golos. Neste jogo fui premiado com um golo, mas o mais importante foi a vitória da equipa", disse. Após dois triunfos, Igor Julião quer mais. E explica porquê: "Pelo objetivo que temos, que é subir de divisão, é importante ter uma sequência de três ou quatro vitórias, pois aumentam a moral da equipa. Aproxima-nos dos nossos rivais e temos tranquilidade para trabalhar durante a semana, após uma vitória. Até ao final do campeonato não temos outra hipótese que não seja vencer todos os jogos".

"FC Porto B é muito técnico"

O próximo adversário, no Caldeirão, é o FC Porto B. E não são esperadas facilidades: "O FC Porto B é muito jovem, mas são muito técnicos e têm uma equipa muito boa. Jogando no nosso Caldeirão, é como se fosse a final do Mundial e queremos vencer".

Importante para a boa campanha que o Marítimo está a realizar, é o espírito de grupo que existe e a forte concorrência dentro do plantel liderado pelo técnico Fábio Pereira. "Estou feliz com a minha época. Tenho ajudado a equipa com golos e assistências. O Tomás (Domingos) é um jogador muito técnico, treina muito forte e isso faz com que eu também me entregue e melhore o meu rendimento, treinando muito forte, pois não posso dormir, pois não há uma vaga assegurada na equipa para ninguém. Quem fica a ganhar é o Marítimo, pois tem dois jogadores a disputar a mesma posição, quem ganha é o clube", finalizou.