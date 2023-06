Igor Julião reforça Marítimo por três temporadas e reencontra Tulipa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo, que vai disputar a 2.ª Liga, anunciou este sábado a contratação do defesa Igor Julião, antigo jogador do Vizela que já trabalhou com Tulipa, num contrato válido por três temporadas.

"O lateral direito brasileiro chegou a Portugal em 2021 para representar o Vizela. Aos 28 anos, o jogador formado no Fluminense - e pelo qual se sagrou campeão brasileiro - chega à Madeira para reforçar a ambição que norteia o Maior das Ilhas: regressar à elite do futebol português", segundo a nota publicada pelos verde rubros no seu siteoficial.

O atleta que atua na ala direita disputou um total de 39 partidas oficiais ao longo das duas temporadas ao serviço do Vizela, destacando-se na última, após a entrada de Tulipa no comando técnica em dezembro, onde passou a ser titular indiscutível, disputando 23 jogos com um golo apontado.

Os 'leões' do Almirante Reis dão conta que Igor Julião já estava referenciado e que apesar "do interesse das partes prever que continuasse a atuar nos palcos da Liga Bwin", a despromoção à 2.ª Liga "não afetou a cobiça mútua".

O primeiro reforço anunciado pelos madeirenses vem colmatar a saída de Cláudio Winck, que deixou o conjunto insular ao fim de três épocas.

O Marítimo tinha sido despromovido pela última vez na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, onde permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.