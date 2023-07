Igor Julião: «Vim para ajudar a colocar o clube no devido lugar»

O defesa Igor Julião é um dos reforços já conseguidos pelo Marítimo e que hoje teve o primeiro contacto com os adeptos verde-rubros, num treino que decorreu no complexo desportivo do clube, em Santo António, sendo realizado à porta aberta e com cerca de uma centena de sócios maritimistas a aplaudir os golos de belo efeito e a apoiar a equipa, pedindo o regresso à principal Liga portuguesa.





"Há duas épocas tive o meu primeiro contacto com Marítimo, 'jogando contra' e fiquei impressionado com o ambiente no estádio e com o apoio dos adeptos. Nessa altura, fiquei logo com uma vontade muito grande de representar o Marítimo. Hoje, com o treino aberto aos adeptos, sentimos o calor deles e é sem dúvida um ânimo a mais", começou por referir o defesa de 28 anos.

Quanto à sua adaptação, ao clube e à ilha da Madeira, o ex- Vizela foi claro: "Receberam-me muito bem. Estou a conhecer o grupo, a estrutura do clube e estou a adorar. Estou muito feliz e quero ajudar a equipa, pois a segunda Liga não é o lugar da equipa. Vim para ajudar e colocar o clube no devido lugar."