Joel Tagueu no Hanoi

Afinal, Joel Tagueu não vai voltar a jogar no Al Hazm, da Arábia Saudita. O avançado camaronês assinou pelo Hanoi, do Vietname, como deu conta o emblema daquele país num curioso vídeo partilhado nas redes sociais.



Joel despede-se assim, em definitivo, do Marítimo, onde deixou marca como o quarto melhor marcador do clube na 1.º Liga, apenas atrás de Alex, Edmilson e Baba.





