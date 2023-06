José Gomes e a expulsão: «Árbitro interpretou mal»

José Gomes estava desiludido com tudo o que se passou, principalmente com a expulsão. "Só disse aos meus jogadores: saiam daí que isto é uma vergonha. O árbitro interpretou mal, pensou que eu estava a falar com ele e mostrou-me o vermelho", resumiu, analisando ainda o jogo: "O Estoril entrou melhor pois estava com os titulares. Nós equilibrámos e podíamos ter feito o 2-1. Fiquei contente com a atitude da equipa mas depois das expulsões o jogo foi outro."