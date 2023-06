José Gomes: «Este jogo é especial e não se compara a nenhum do campeonato»

O Marítimo está preparado para o playoff. É este o sentimento do grupo de trabalho maritimista, transmitido pelo técnico José Gomes, no lançamento do encontro, feito após mais um treino que decorreu à porta fechada, no Estádio do Marítimo. O líder verde-rubro está contente com a semana de trabalho da sua equipa: "A preparação correu muitíssimo bem, no seguimento do que temos vindo a fazer já a algum tempo. A equipa está bem, com dinâmica, estamos preparados para o grau de dificuldade deste jogo, pois vamos defrontar uma equipa muito bem organizada e que perdeu apenas três vezes no seu campeonato e que demonstra o excelente trabalho que o seu treinador fez durante toda a época, sendo constituída por excelentes profissionais. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para o que nos espera na Amadora".O treinador maritimista sabe que vai encontrar na Amadora, diante do Estrela, um adversário com dinâmica de vitórias. "O que tem acontecido, é que as equipas que estão na Liga Sabseg, estando na terceira posição, surgem com uma dinâmica boa de vitórias, estando construídas em cima de resultados positivos, enquanto as equipas da primeira Liga que estão em baixo, somam muitas derrotas. Apesar das derrotas que sofremos, acho que a nossa equipa cresceu, apresentando um futebol muito ofensivo, com uma dinâmica extraordinária, com jogos de muita qualidade. Fomos uma equipa que nunca saiu das posições intranquilas, mas apresentando uma boa qualidade em termos exibicionais, crescendo, tendo terminado a época em melhor forma. Essa dinâmica está connosco. Tivemos sempre pressão e agora será igual. Esperamos mostrar essa qualidade no encontro da Amadora", disse o responsável dos madeirenses.José Gomes sabe que esta primeira partida pode decidir o futuro na primeira Liga: "Este jogo é especial e não se pode comparar com nenhum jogo do campeonato. É uma final, jogada a duas mãos. Vamos para a primeira parte dessa final que vai ser na Amadora. Teremos de encarar esse facto como se só houvesse um jogo e não dois. Não temos de jogar de forma equilibrada, tendo esta oportunidade de vencer. Vamos encontrar uma equipa muito bem organizada, que assenta o seu jogo numa boa organização defensiva e na procura do contra-ataque ou ataque rápido, contando com jogadores que interpretam muito bem esse método de ataque. Temos de estar preparados para anular esta forma de jogar, num jogo especial, como são estas finais".O líder dos madeirenses vai estar ausente do banco na Amadora, pois foi expulso na última jornada da Liga Bwin. E não fugiu ao tema: "O facto de não estar no banco, quero dizer, que gostaria de estar, mas fui expulso no jogo anterior quando estava apenas a falar com os meus jogadores. Depois, o que fiz após a expulsão, tenho de dar a mão à palmatória e dizer que foi feio de ver! Tinha visto dois jogadores a serem impedidos de disputar o play-off por terem visto o cartão vermelho. Estamos debaixo de uma grande tensão e considero que devia haver uma procura de harmonizar a relação entre os agentes envolvidos no jogo, treinadores e árbitros, pois estamos todos a atentar, ou deveríamos estar todos a contribuir para uma imagem melhor daquilo que é o nosso futebol".Quando questionado sobre o que será um bom resultado neste primeiro jogo, José Gomes foi claro: "Um bom resultado nesta primeira mão é vencer. E porquê? O Estrela da Amadora, pelas qualidades que apresenta, é uma equipa muito bem organizada defensivamente, sendo evidente o bom trabalho do seu treinador. Estão confortáveis a abordar o jogo quando o adversário tem de ir à procura do resultado, pois há mais espaço e dessa forma expõem-se mais". E quanto ao facto de saber qual a equipa que está mais pressionada: "Não sei quem está mais pressionado. Falando por nós, é uma pressão constante, que já estava presente mesmo antes da minha chegada. Infelizmente nunca saímos dos últimos lugares, por isso, não há nenhuma novidade ao nível da pressão. Temos consciência disso e temos demonstrado que sabemos lidar com essa pressão, pela qualidade dos jogos que fizemos, mesmo debaixo de uma pressão tremenda. Agora, é fazer tudo para vencer o play-off, pois é essa a nossa obrigação".O Marítimo deve contar com o apoio de cerca de 700 pessoas na visita à Reboleira. O técnico não esconde a importância dessa mobilização. "Os nossos adeptos têm sido fantásticos. Os nossos adversários até destacam essa forma como os nossos adeptos nos apoiam. Tem sido uma coisa incrível, pois são extraordinários. Sabemos que vão viajar muitos para a Amadora, mas também sabemos que há uma mobilização e bem por parte do Estrela da Amadora, para encher o estádio com os seus adeptos. Serão dois jogos que terão tudo para ajudar a engrandecer o nosso futebol, pelo espetáculo que vão ser esses dois jogos a esse nível", afirmou.Por último, revelou qual o seu sentimento sobre o que o sorteio ditou jogar primeiro jogo do playoff fora do Caldeirão: "Talvez se tivesse que escolher, talvez escolheria jogar fora na primeira mão, como vai acontecer".