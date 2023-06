José Gomes: «Faltou-nos humildade»

José Gomes mostrou-se algo crítico dos seus jogadores após a derrota com o Estrela da Amadora , considerando que aos insulares faltou humildade. O técnico do Marítimo diz mesmo que o desaire por 2-1 acaba por ser um resultado feliz para a sua equipa."Quero começar por agradecer o apoio dos adeptos que foram extraordinários. Não é fácil terem de deslocar-se, com todas as despesas incluídas. Deram um apoio espetacular à equipa e mereciam outra demonstração de humildade da nossa parte. Faltou-nos humildade e isso deu espaço para que tudo acontecesse como aconteceu. Estamos no intervalo de uma eliminatória em que o Estrela merece estar a vencer. Temos a segunda parte para contrariar e mostrar que conseguimos ser humildes e espelhar o espírito da nossa gente, de pessoas que trabalham, não viram a cara à luta e estão habituadas às agruras da vida", comentou."Os adeptos têm de se rever no que fazemos em campo e hoje não foi o Marítimo. Acabamos por considerar que até tivemos felicidade no resultado que nos alimenta a esperança. Temos muito mais qualidade do que a que apresentámos aqui", finalizou.