Lucas Silva dá vitória do Marítimo sobre a Camacha (1-0)

O Marítimo venceu este sábado de manhã, na Camacha, a equipa da série A do Campeonato de Portugal por 1-0, em jogo-treino de preparação para a nova temporada. O golo dos verde-rubros foi apontado pelo reforço Lucas Silva, aos 66 minutos, a passe de Platiny.O técnico Tulipa apresentou duas equipas distintas em cada metade. De início alinharam Samú Silva; Tomás Domingos, Noah Madsen, Zainadine e Fábio China; Marcos Silva, Diogo Mendes e Edgar Costa (depois Bernardo Gomes); Francis Cann, Joel e Francisco Gomes. Na segunda parte as opções foram outras: Salin; Igor Julião, Matheus Costa, Dylan Collard e Vítor Costa; René Santos, Marcos Silva e Noah Françoise; Xadas, Platiny e Lucas Silva. Entraram ainda Bernardo Gomes, Fernando Gomes, Carlos Parente e Rúben Marques.De salientar a presença do jovem francês Noah Françoise, médio de 20 anos que está a treinar à experiência. Chega dos franceses do US Avranches, depois de ter feito formação no Rennes.