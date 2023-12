Lucas Silva: «Fazer um grande jogo e vencer nos Açores»

Sete golos (6 na 2.ª Liga) e uma assistência fazem de Lucas Silva o jogador em maior destaque no Marítimo esta época. O brasileiro reconhece que esta tem sido mesmo a sua melhor temporada de sempre.

"Sim, é a minha melhor época. É fruto do meu trabalho no dia-a-dia e procuro evoluir ainda mais aqui no Marítimo, para alcançar os objetivos da equipa", disse.

O jogo de domingo com o Santa Clara, em Ponta Delgada, é encarado como muito importante na luta pela subida à 1.ª Liga. "Todos sabemos da qualidade do Santa Clara e do que vamos encontrar. Mas demos uma boa resposta no jogo da Taça (Canelas) e trabalhámos bem durante a semana. Esperamos fazer um grande jogo e vencer", referiu.