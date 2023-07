Lucho Vega não entra nas contas de Tulipa

São dois jogadores que têm contrato com o Marítimo, mas que não singraram, tendo estado emprestados a outros clubes. Lucho Vega, ainda disputou nove partidas pelos verde-rubros, mas no mercado de inverno foi emprestado ao Sp. Covilhã, onde disputou 17 jogos e marcou um golo. Com contrato com os maritimistas, o atleta já sabe que não faz parte dos planos do técnico Tulipa, com o seu futuro a passar por um novo empréstimo. No sentido inverno pode estar o médio Marcos Silva. Contratado sob a gestão do presidente Carlos Pereira, este futebolista oriundo do RD Águeda, não fez qualquer jogo pelos maritimistas. Na primeira temporada, esteve emprestado ao UD Leiria, onde disputou 23 jogos e marcou dois golos, enquanto na temporada passada, vestiu as cores do Alverca, sendo decisivo nesta formação ribatejana, tendo disputado 24 partidas e apontado sete golos. Agora, parece merecer uma oportunidade de se mostrar a Tulipa.Hoje, o arranque dos trabalhos deu-se com os habituais exames médicos e testes físicos, tendo como "quartel-general" o Estádio do Marítimo, nos Barreiros. Os jogadores presentes, foram submetidos a análises sanguíneas, termografia, composição corporal e antropometria, avaliação da aptidão cardiorrespiratória, equilíbrio e exames isocinéticos, para além de testes físicos efetuados no ginásio e no relvado do "caldeirão". Os 17 atletas que marcaram presença no arranque dos trabalhos, que decorreram entre o Estádio, a Universidade da Madeira e Hospital Particular da Madeira, foram divididos em dois grupos. Estiveram às ordens de Tulipa os seguintes futebolistas: Pedro Teixeira, Dylan, Mosquera, Noah Madsen, Vítor Costa, Fábio China, Fernando Gomes, Rodrigo Andrade, Diogo Mendes, Marcos Silva, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Kanú, Rúben Marques e Carlos Parente.Dos três reforços já oficializados pelos maritimistas, apenas Lucas Silva (ex – Mafra) e Platiny (ex-Moreirense), estiveram no arranque da temporada. Entre o dia de amanhã e o final da semana, estando devidamente autorizados, apresentar-se-ão ao serviço, Edgar Costa, Zainadine, André Vidigal, Matheus Costa, Val, Marcelo Carné, Xadas, René santos, Joel Tagueu e o reforço Igor Julião (ex- Vizela).Quarta-feira, no complexo desportivo da Ribeira Brava, está previsto o primeiro treino no relvado, estando agendado para as 10h30. Tulipa fará a sua primeira apreciação ao arranque dos trabalhos, na sexta-feira, numa sessão que irá decorrer à porta aberta, no Estádio da Imaculada Conceição, em Santo António.