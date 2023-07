Makaridze rescinde contrato com o Marítimo

View this post on Instagram A post shared by Giorgi Makaridze (@giorgi_makara)

O guarda-redes Giorgi Makaridze rescindiu o seu contrato com o Marítimo, que era válido até 2024. O internacional georgiano, de 33 anos, não fazia parte dos planos do clube para a nova temporada e deixa a Madeira com palavras de agradecimento."Termino a minha ligação com este grande clube. Tenho a certeza que no próximo ano vai jogar na 1.ª Liga. Esta ilha maravilhosa merece muito mais! Muita sorte e muito obrigado!", escreveu Makaridze nas redes sociais.O guardião chegou em janeiro, num pedido do então técnico José Gomes, que já o tinha orientado em Espanha no Ponferradina, mas acabou por realizar apenas 6 jogos na segunda metade da época.