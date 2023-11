Marcos Silva promete reação do Marítimo na Taça de Portugal: «Queremos seguir para a próxima fase»

O médio Marcos Silva tem vindo a fazer parte dos eleitos de Tulipa, sendo uma pedra importante no onze do Marítimo. O jogador reconheceu que a equipa fez uma má exibição na receção ao Torreense, tendo averbado uma derrota (1-2), mantendo a sequência de maus resultados no Caldeirão dos Barreiros, onde apenas venceu o Paços de Ferreira, por 2-0. "Foi um resultado que ninguém queria obter. Trabalhamos muito durante a semana para obter um resultado diferente. Vamos agora levantar a cabeça e dar já uma resposta na prova rainha", disse o verde-rubro, de 26 anos.O próximo embate é relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, com os maritimistas a deslocarem-se este sábado ao reduto do Canelas 2010. "Vai ser um jogo muito complicado, agressivo, um jogo de duelos, mas estamos preparados e o que nós queremos é seguir para a próxima fase", finalizou Marcos Silva.