Marítimo analisa alegadas irregularidades na SAD do E. Amadora e espera ficar na Liga Bwin

O 'Diário de Notícias' da Madeira revela na edição desta segunda-feira que o Marítimo ainda não perdeu a esperança de disputar a Liga Bwin na próxima época.Segundo o jornal insular, o clube considera que o capital social do Estrela da Amadora - um dos promovidos - não está conforme a lei das Sociedades Desportivas. O Marítimo, que desceu à 2.ª Liga no final da temporada transata, suspeita de irregularidades em outras SAD e está por isso a analisar toda a documentação, num processo que pode levar a um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto.