Marítimo bate equipa B em particular

Tulipa viu este sábado em ação a sua equipa, num jogo particular disputado no complexo desportivo da Ribeira Brava, frente à formação B do Marítimo. Vitória natural por 3-0 da equipa principal dos maritimistas, que já vencia ao intervalo por 1-0, com um golo apontado por Carlos Parente, numa recarga a um remate de André Vidigal.Na 2.ª parte, após um canto apontado pelo capitão Edgar Costa, Dylan dilatou o marcador para a formação principal, com um bom cabeceamento que não deu hipótese ao guarda-redes contrário. Numa bela jogada de entendimento entre dois reforços maritimistas, Igor Julião fez uma bela assistência para Platiny, que fugiu bem à marcação dos centrais adversários e 'fuzilou' as redes defendidas por Kmiss.Destaque ainda para a presença do ex-lateral direito do Marítimo, João Diogo, que está a cumprir um estágio junto da equipa liderada por Nelson Jardim, dando sequência ao curso de Nível II que esteve a frequentar.