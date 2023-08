Marítimo chega a acordo com Marcelo Carné para a rescisão de contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo tornou esta quarta-feira público que chegou a acordo com o guarda-redes Marcelo Carné para a rescisão do vínculo que ligava aos verde-rubros até junho de 2025. Carné já havia mostrado vontade de rumar a outras paragens, face às propostas que tinha em mãos, quer na Europa, quer para um possível regresso ao Brasil.





Recorde-se que este experiente guarda-redes de 33 anos, chegou à Madeira, oriundo do CSA de Alagoas – Brasil, ganhando a titularidade da baliza maritimista, onde tinha a concorrência do experiente Giorgi Makaridze, que tinha sido uma exigência do técnico José Gomes, que liderava a equipa madeirense.Na Madeira, Carné disputou 14 jogos na Liga Bwin, somando 1260 minutos, sendo de igual modo utilizado nas duas partidas da Liguilha, disputadas frente ao Estrela da Amadora.