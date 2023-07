O Marítimo prosseguiu esta segunda-feira o seu estágio de pré-temporada, onde vai realizar sessões bi-diárias no complexo desportivo de Rio Maior. Esta manhã, o técnico Tulipa contou com os 25 elementos que fazem parte do plantel, incluindo o central Zainadine, que durante os primeiros dias de trabalho na Madeira se limitou a fazer trabalho de ginásio.Esta quarta-feira, a equipa vai disputar um encontro de preparação com o Caldas, que milita na Liga 3, com os responsáveis verde-rubros a convidarem os adeptos que vivem no continente a estarem presentes no Estádio de Rio Maior, pelas 19 horas. Agendado está de igual modo um jogo de preparação com o Sporting, que vai acontecer na sexta-feira, 14 de julho.