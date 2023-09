Marítimo empata jogo de treino diante da equipa B

O Marítimo, da 2.ª Liga, empatou este sábado 2-2 diante da equipa B, do Campeonato de Portugal, num encontro particular durante a interrupção do campeonato.

Os golos da partida que teve lugar no Complexo Desportivo da Camacha ficaram reservados para o segundo tempo, com o jovem Bernardo Gomes, que tem atuado no escalão secundário, a abrir o ativo ao serviço da equipa principal, para, em seguida, o defesa Igor Julião, que inclusive marcou no último jogo diante do Paços de Ferreira (2-0), dilatar a vantagem.

O conjunto que atua no Campeonato de Portugal não se desarmou perante a desvantagem no marcador e, por intermédio de José Bica, que 'bisou' no 'amigável', igualou as contas fixando o resultado final em 2-2.

O Marítimo, quarto classificado da 2.ª Liga com nove pontos, visita o FC Porto B, que ocupa a nona posição, com cinco, no próximo sábado, às 11:00, em partida da quinta jornada da 2.ª Liga.