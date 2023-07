Marítimo explica providência cautelar e acusa a Liga de impedir o acesso a documentos

O Marítimo SAD emitiu, esta terça-feira de manhã, um comunicado no qual explica as razões que o levaram a colocar mais uma providência cautelar no TAD contra a Liga, agora devido ao licenciamento do Boavista. E acusa a Liga de impedir o acesso aos documentos.Segundo explica o comunicado, "o Marítimo SAD limita-se a exercer os seus direitos junto do TAD na prossecução da verdade desportiva", defendendo que "os procedimentos adoptados pela LPFP (Liga Portugal) na consulta dos processos de licenciamento, mesmo de boa-fé e sem intenção malévola, na prática vêm impedindo o acesso a documentos e informação e, por inerência, aos meios jurisdicionais previstos na lei e regulamentos para se defender".Diz a SAD madeirense que "não corta relações institucionais com nenhum clube ou sociedade desportiva no exercício dos seus direitos, e, muito menos, com a LPFP", adiantando que "orienta-se pelos princípios da ética, lealdade, transparência e da verdade desportiva".