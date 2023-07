O Marítimo não desiste da intenção de disputar o principal campeonato português e interpôs uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga, segundo apuroujunto de fonte do clube.A formação insular considera que o capital social da Estrela da Amadora - promovido no final da época passada - não está de acordo com as regras da Lei das Sociedades Desportivas, por isso coloca dúvidas no licenciamento do clube da Reboleira. O Marítimo analisou também os casos do Boavista e do Rio Ave.Se a provicência cautelar for aceite, a inscrição do Estrela fica suspensa. O campeonato começa dia 13 de agosto.