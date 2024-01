Marítimo oficializa contratação de Júnior Almeida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo oficializou a contratação do defesa-central Júnior Almeida, ex-Estrela da Amadora, até 2026, anunciou o clube da Liga SABSEG, que desta forma confirmou a notícia de Record.

"O defesa, de 24 anos, chega ao emblema verderubro proveniente do Estrela da Amadora, para fortalecer o setor defensivo da equipa orientada por Fábio Pereira", anunciaram os madeirenses no seu sítio oficial

Natural de Goiânia, no Brasil, Junior Almeida dividiu a formação por Atletico Goianiense, Rio Preto e Grêmio Novorizontino, antes de se estrear neste último a nível sénior, em 2021.

Com vínculo ao Grêmio Novorizontino, ingressou de seguida, a titulo de empréstimo, no Catanduva e CA Votuporanguense, antes de rumar a Portugal, onde, desde a época 2022/2023, atuou ao serviço do Estrela da Amadora, clube da Liga Betclic.

Em nove jogos pelo emblema tricolor na presente temporada, o jovem brasileiro apontou um golo frente ao Vila Meã, em partida a contar para a Taça de Portugal, e ainda uma assistência, na vitória caseira frente ao Estoril, a contar para o campeonato.

Depois de Ibrahima Guirassy, Júnior Almeida é o segundo reforço de inverno do Marítimo, que é atualmente quarto classificado da II Liga de futebol, com 28 pontos.