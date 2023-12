Marítimo promove iniciativa solidária

A Fundação Marítimo Centenário vai promover uma iniciativa de cariz solidário no jogo do próximo sábado, da 15.ª jornada da 2.ª Liga, com o Penafiel, que começa pelas 12.45 horas nos Barreiros. "Para que não falte nenhum presente neste Natal" é o lema para esta ação. Segundo nota do clube, a iniciativa acontece mais concretamente ao intervalo do jogo, quando os sócios e adeptos que comprarem o peluche do 'Garras', mascote do clube, o atirarem para o recinto de jogo (relvado ou pista circundante). Posteriormente, as verbas angariadas pela venda da mascote serão doadas a instituições de acolhimento de jovens da Madeira. O peluche estará à venda a partir de quarta-feira, com 30 por cento de desconto, e dá direito a dois bilhetes para o jogo.