Marítimo proporciona dia especial a jovem alvo de racismo

O Marítimo proporcionou esta quarta-feira um dia especial ao jovem André Silva, o juvenil de 15 dias que foi alvo de insultos racistas num jogo da Divisão de Honra da Madeira da categoria.

"Muito feliz e orgulhoso. É um sonho tornado realidade", comentou aos meios do clube o jovem avançado, que tomou o pequeno-almoço nos Barreiros com a equipa principal e treinou depois sob as ordens de Tulipa, na Camacha. Em conversa com os colegas, André Silva confessou a sua preferência por Vinícius Júnior (Real Madrid) e recebeu do defesa Igor Julião palavras de incentivo. "Logo logo você vai estar aqui também. Assim, vai sentindo o ambiente e conhecendo os jogadores", disse.