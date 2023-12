Marítimo recebido na casa da Madeira nos Açores

Na véspera do duelo insular com o Santa Clara, a contar para a 12.ª jornada da 2.ª Liga, a direção do Marítimo foi recebida na Casa da Madeira nos Açores, onde marcaram presença cerca de três dezenas de adeptos. A comitiva foi liderada pelo presidente Carlos André Gomes, os vice-presidentes Vítor Calado e Jorge Freitas e o diretor desportivo Danny.

A ocasião serviu para estreitar os laços entre os dois arquipélagos portugueses, tendo como anfitrião o presidente da Casa da Madeira, Luís Freitas. Também marcaram presença o presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, e o Diretor Regional das Comunidades Madeirenses, Rui Abreu.

"É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nós, insulares, sentimos muito o que é estarmos afastados dos centros de decisão e sentimo-lo muitas vezes da pior forma. E temos que ter a consciência que o futebol português é muito mais que os 3 grandes, mas sim um conjunto de equipas - sejam da 1.ª Liga ou 2.ª Liga - que o representam dignamente. E temos de estar juntos nessa luta de combater quem nos quer fora dos centros de decisão, com respeito e elevação, mas sempre reivindicando aquilo que é nosso por direito", salientou na ocasião o novo presidente Carlos André Gomes, pormenorizando: "O Marítimo esteve 38 anos consecutivos na 1.ª Liga e consideramo-nos um grande do futebol português. Que não pode, por razões economicistas, ser relegado para uma distância que nos sai muito mais cara do que aos outros que nos vêm visitar".

Segundo o dirigente, só em termos de SAD o Marítimo gastou na época passada cerca de 947 mil euros em viagens. "Apesar desse esforço enorme para nós, o Marítimo sentiu que nunca podia prescindir de estar presente em todas essas viagens", disse, frisando que "ao vosso lado, e defendendo interesses comuns, ganhamos força para lutarmos contra o centralismo".