Marítimo vence Camacha por 3-0

O Marítimo venceu este sábado de manhã a Camacha por 3-0, em jogo-treino realizado nos Barreiros. Lucas Silva bisou e o jovem Francisco Gomes fez o outro golo da equipa de Tulipa.A preparação para o arranque da 2.ª Liga, que começa com um dérbi na Choupana contra o Nacional, prossegue esta tarde com novo teste perante a equipa B, agora no complexo de Santo António.