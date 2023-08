Matheus Costa feliz pelos 50 jogos ao serviço do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matheus Costa assinalou o 50.º jogo pelo Marítimo com o golo da vitória no dérbi madeirense frente ao Nacional, da 1.ª jornada da Liga Sabseg."Fico feliz, mas espero poder ajudar muito mais, fazendo cada vez mais jogos e atingindo o principal objetivo do clube, que é a subida de divisão", disse à sua assessoria o central brasileiro de 28 anos, notando: "Começar bem dá-nos muita confiança para a época."