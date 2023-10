Matheus Costa sugere consistência para subir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O empate com o Tondela (2-2) esteve longe de satisfazer Matheus Costa, central brasileiro que marcou o primeiro golo do Marítimo. Mas os madeirenses recuperaram de uma desvantagem de dois golos, somaram mais um ponto e continuam na luta pela subida de divisão.

"A equipa está de parabéns pela atitude e pela união reveladas em campo. É nos momentos difíceis que conseguimos ver as boas equipas e nós mostrámos isso quando fomos em busca do resultado e conseguimos empatar o jogo. Mas o resultado que queríamos era a vitória", salientou Matheus Costa à sua assessoria de imprensa, mostrando-se "muito feliz pelo prémio ('Homem do Jogo) e pelo golo marcado".

O jogador defende que a campanha na 2.ª Liga tem de ser o mais regular possível para se poder alcançar o objetivo. "É uma competição muito equilibrada e temos que ser consistentes, pensando jogo a jogo sempre com o objetivo de ganhar. Pela qualidade e pelo trabalho que demonstramos diariamente, temos tudo para conseguir o nosso objetivo que é a subida", considerou.