Noah Françoise assina pelo Marítimo até 2026

Tulipa deu o aval e o Marítimo acaba de oficializar a contratação do jovem franco-senegalês Noah Françoise, de 20 anos, por 3 temporadas. Internacional pelas seleções jovens francesas (sub-16 e sub-17), o médio-ofensivo esteve cerca de duas semanas a treinar sob o olhar atento do técnico verde-rubro e recebeu 'luz verde' para ficar.O Rennes, clube onde Noah fez a sua formação, fica com uma percentagem dos seus direitos em caso de futura venda. É o 11.º reforço garantido pelos madeirenses para 2023/24.