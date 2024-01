Oficial: Preslav Borukov no Marítimo até 2026

O Marítimo oficializou a contratação do avançado Preslav Borukov, internacional pela Bulgária, com um vínculo que o liga aos verde-rubros até junho de 2026, anunciou esta terça-feira o emblema da 2.ª Liga, notícia já avançada por

"O jogador de 23 anos, que atua como avançado, chega à Madeira depois de representar o Arda Kardzhali, da Bulgária, onde, esta temporada, apontou seis golos na sua conta pessoal", anunciaram os maritimistas em comunicado no seu sítio oficial, que não revelaram os valores do negócio.

Internacional em praticamente todos os escalões de base, Borukov vestiu já a camisola da seleção principal da Bulgária em quatro ocasiões, com um golo apontado na recente derrota por 2-1 em casa de Montenegro, em 10 de Setembro passado, em partida de qualificação para o Euro'2024.

Oriundo da cantera do Levski de Sofia, Preslav Borukov concluiu a formação nos ingleses do Sheffield Wednesday, clube onde também iniciou a carreira enquanto sénior. Voltou depois ao seu país natal para representar os búlgaros do Etar Tarnovo, antes de nova experiência no estrangeiro, desta feita ao serviço do Zalaegerszeg, da Hungria.

Desde a temporada 2021/2022 tem atuado na primeira divisão búlgara, primeiro ao serviço do Loko Plovdiv, onde apontou quatro golos em 31 jogos e depois no Arda Kardzhali, onde marcou onze golos em 39 aparições.

Trata-se do terceiro reforço de inverno do emblema insular neste mercado de inverno, após as entradas de Ibrahima Guirassy, proveniente da Oliveirense, clube da Segunda Liga, assim como Júnior Almeida, contratado ao Estrela da Amadora, que milita na Primeira Liga.