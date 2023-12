Oficialização de Fábio Pereira está para breve

Está encontrado o substituto de Tulipa no comando do Marítimo: Fábio Pereira. Segundo a últimas informações recolhidas pelo nosso jornal, o técnico, de 45 anos, ruma esta tarde à Madeira para festejar o seu aniversário (faz anos hoje) e deverá também ultimar os pormenores do contrato antes de ser oficializado pelo emblema verde-rubro.Recorde-se que Fábio Pereira tem contrato com a UD Oliveirense, pelo que também será necessário alcançar um acordo para a desvinculação do técnico.sabe que o Marítimo já fez chegar uma proposta ao emblema de Oliveira de Azeméis e que esta se encontra agora nas mãos de Nobuyuki Yamagata, presidente da SAD.Após três anos na UD Oliveirense, Fábio Pereira prepara-se para abraçar um novo desafio e regressar a 'casa', uma vez que é madeirense e jogou na formação do Marítimo.