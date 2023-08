Pablo Moreno rescinde contrato com o Marítimo

O Marítimo e Pablo Moreno acordaram a rescisão do contrato que ligava as duas partes até o final desta temporada. O mediático avançado espanhol, que se destacou na formação do FC Barcelona e esteve ainda ligado à Juventus e ao Manchester City, não foi feliz na Madeira e acaba por deixar os madeirenses depois de efetuar 22 jogos (19 no campeonato e 3 na Allianz Cup), sem registo de golos.

"A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – informa que chegou a acordo com o jogador Pablo Moreno para a rescisão contratual por mútuo acordo. Pablo Moreno chegou ao Marítimo na temporada passada e disputou 22 jogos pelo Maior das Ilhas. O Marítimo deseja a Pablo Moreno uma vida pessoal e profissional plena de conquistas", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.

Este era o último caso que faltava resolver entre os jogadores que transitaram da época passada, depois das rescisões com Makaridze, Marcelo Carné, Gonçalo Cardoso e Lucho Vega.