Rafael Santos e Guirassy no radar do Marítimo

O Marítimo está a trabalhar para reforçar o plantel neste mercado de inverno. Rafael Santos (Moreirense) e Guirassy (UD Oliveirense) são dois nomes no radar dos verde-rubros e podem assinar em breve. O central, de 25 anos, procura resolver a saída de Moreira de Cónegos a custo zero, tendo recusado propostas oriundas do Brasil. Na temporada passada, Rafael Santos disputou 18 partidas pelos cónegos, mas este ano apenas foi chamado para um jogo. Já o médio defensivo Ibrahima Guirassy é uma cara bem conhecida do técnico Fábio Pereira, pois na temporada passada cruzaram-se no emblema de Oliveira de Azeméis. Agora, aos 25 anos, o francês poderá reencontrar um treinador que bem conhece.