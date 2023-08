Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Recurso do Marítimo encaminhado Madeirenses vão recorrer ao Tribunal Administrativo do Sul, depois das decisões do TAD em relação aos processos do Estrela da Amadora e Boavista





• Foto: Twitter Marítimo