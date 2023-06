Rui Fontes "muito confiante" para o playoff: «Marítimo tem todas as condições para vencer»

Rui Fontes esteve na sede da Liga de Clubes, participando na Assembleia Geral, onde o único ponto da ordem de trabalhos é o ato eleitoral, com Pedro Proença a encabeçar a lista única a sufrágio, devendo ser reeleito para novo mandato. O presidente maritimista acredita no trabalho que está a ser desenvolvido pela direção da Liga de Clubes e no seu líder Pedro Proença. "O Pedro Proença é a pessoa certa para estar à frente da Liga. Tive a oportunidade de conhecer a Liga no seu início, e vinte anos depois, está complemente diferente, no seu funcionamento, o futebol evoluiu muito, tudo com um excelente trabalho do Pedro Proença e da sua equipa, para além do apoio dos clubes que o ajudaram a executar o trabalho que está feito, por isso, queremos que continue. Não me espantou esta unanimidade, pois quando o trabalho é bem feito, os clubes estão satisfeitos, é natural acontecer", disse o responsável maritimista. Sobre o futuro do futebol português admite que "ainda falta fazer muita coisa". "Continuamos com dúvidas na questão dos direitos televisivos, pois tudo o que sejam receitas para o futebol, é um tema extremamente importante. Mas há mais temas que serão debatidos e tratados neste novo mandato".

O 'seu Marítimo' vai disputar o playoff com o Estrela da Amadora já este sábado. Rui Fontes está optimista: "Durmo muito bem, durante o dia posso até não passar muito bem, mas dormir, sim, durmo bem. Estou muito confiante, pois o Marítimo tem todas as condições para vencer, apesar de todo o respeito que tenho pelo Estrela da Amadora. Hoje em dia, há muito equilíbrio no futebol português e cada vez mais isso acontece. Basta ver os jogos que há entre as equipas da primeira Liga e as primeiras sete classificadas da segunda Liga, onde é claro um equilíbrio na disputa das vitórias, sendo sempre jogos muito difíceis. Cada vez mais vai haver esse equilíbrio, com exceção das primeiras classificadas da primeira Liga". E deixou o alerta: "O Marítimo terá que ter muitas cautelas em relação ao jogo com o Estrela da Amadora, mas se tudo correr normalmente, vamos passar o play-off". A "história" recente dos "play-off" atribui favoritismo aos conjuntos da segunda Liga que levaram a melhor. Rui Fontes admite que esse facto foi um alerta para o seu clube. "Aprende-se sempre com os erros dos outros nessa situação dos play-off já disputados anteriormente. Geralmente acontece a equipas que nas últimas jornadas vão averbando derrotas consecutivas. O Marítimo não teve essa situação, pois desde o começo do campeonato que esteve nos últimos lugares, só conseguindo fugir, nas últimas jornadas. Mas tivemos um nível exibicional muito bom, onde os resultados não corresponderam. Estamos numa posição, não de um clube derrotado, mas sim, um clube que está a crescer em termos de exibições. O nosso futebol é claramente de primeira divisão. Somos uma equipa que atravessou alguns períodos conturbados, mas conseguimos estabilizar na segunda volta. Estamos preparados para vencer o play-off", finalizou.