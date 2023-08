Rui Fontes nega Dennis Sesugh

Nas últimas horas, a RTP Madeira avançou que o Marítimo chegou a acordo para a contratação do avançado Dennis Sesugh. O mesmo órgão de comunicação social noticiou que, inclusive, o ponta-de-lança, que joga no Al Nasr, do Kuwait, e que conta com passagens pelo futebol árabe e pelo Petro de Luanda, assinou um contrato válido por três temporadas. No entanto, contactado pelo nosso jornal, Rui Fontes, presidente dos insulares, apesar de confrontado com as notícias em causa, negou ter chegado a acordo com o nigeriano de 27 anos para que este reforçasse o plantel de Tulipa.