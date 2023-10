Rui Fontes pronto a identificar fugas de informação no Marítimo: «Essa pessoa será desmascarada»

Rui Fontes, presidente do Marítimo, insurgiu-se contra as fugas de informação que tem verificado ao nível da direção do clube insular, nomeadamente as relativas a uma eventual abordagem a Jorge Costa, do AVS SAD, para render Tulipa no comando da equipa, e garantiu que vai agir em conformidade. "Eu sei quem é o elemento da direção que tem feito circular estas notícias. Mas elas não são verdade. No momento e no sítio certo, essa pessoa será desmascarada, pois só tenta fazer mal ao Marítimo", atirou o presidente maritimista, em declarações ao Jornal da Madeira, rematando ser necessário "arcaboiço e estaleca" para estar na direção.