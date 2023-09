Salin despede-se do Marítimo: «Acabar nesta ilha e neste clube deixa-me orgulhoso»

Romain Salin foi alvo de despedida emocionada dos adeptos do Marítimo no final do jogo de sábado com o Paços de Ferreira, depois de assumir o final da carreira devido a motivos familiares . E parte feliz para França, pelo percurso que construiu na Madeira e não só."Tenho de agradecer ao Marítimo. Foi aqui que tudo começou, passo a passo, e graças ao Marítimo fui para o Sporting. Seguiu-se depois o Rennes. Foram sete anos nas provas europeias, numa carreira com 20 anos. Foi bom! E acabar nesta ilha deixa-me orgulhoso e feliz", salientou Salin aos meios do clube.O regresso a casa era uma decisão que tinha de tomar, explicou, depois do assalto à casa do jogador em França. "Sinto-me culpado por ter iniciado um novo projeto no Marítimo e não poder continuar. Mas, se acontecesse algo mais (com a família) em França, ia sentir-me ainda mais culpado. Foi uma decisão difícil. Mas aproveitei os últimos dias para levar recordações para a minha vida", disse, notando: "Estive cá cinco anos na anterior passagem e lembro-me bem da participação na Liga Europa e as duas finais da Taça da Liga".Pela sua experiência, Salin considera que o futuro no Marítimo é risonho no que toca a guarda-redes. "Para mim, a baliza está bem entregue e assegurada. Em Samú (Silva) encontrei um guarda-redes que, sinceramente, neste momento está muito melhor que eu. Tenho a certeza que vai agarrar a oportunidade e mostrar o seu trabalho, tal como o Amir, que chegou agora. A baliza está segura com os dois. Samú mostrou capacidade para ser guarda-redes, no mínimo, de 1.ª Liga", adiantou.Desejando boa sorte ao Marítimo, o francês de 39 anos está convicto que vai comemorar no final da época. "Espero que possamos subir à 1.ª Liga. Se acontecer, estarei aqui para festejar", prometeu.