Salin treinou com ex-companheiros do Marítimo durante férias na Madeira

O Marítimo realizou esta manhã mais uma sessão de trabalho dirigida pelo técnico Tulipa, que decorreu no complexo desportivo maritimista, em Santo António, e não como estava anunciado no complexo desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.O apronto contou já com muitos dos futebolistas que estavam autorizados a apresentarem-se mais tarde, casos de Marcelo Carné, René Santos, Edgar Costa, Val Soares e André Vidigal. Por chegar, continuam o médio Xadas e o "goleador" Joel. Zainadine cumpriu um treino específico, à parte dos restantes elementos que estiveram às ordens de Tulipa. O lateral direito Igor Julião, participou no ensaio coletivo desta manhã, sendo o último reforço até agora anunciado a estar a 100 por cento às ordens do treinador maritimista.O guarda-redes francês Romain Salin está de férias na ilha da Madeira e solicitou autorização para treinar com os seus ex-companheiros. O guardião, que disputou 118 jogos com as cores verde-rubras durante cinco temporadas, recordou os bons momentos que viveu no relvado de Santo António, trabalhando com vista ao seu regresso aos franceses do Rennes, emblema onde atua presentemente.O plantel volta a treinar amanhã no Campo Imaculada Conceição, num apronto agendado para as 10h30 e aberto a todos os sócios e simpatizantes do clube, que promove desta forma o aproximar dos adeptos junto da equipa, com vista a uma temporada onde o "leão da Almirante Reis" tem como meta traçada o regresso à 1.ª Liga.