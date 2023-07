Samú Silva assina pelo Marítimo por três temporadas

O Marítimo continua a reforçar o seu plantel de forma a poder estar em condições de lutar pelo regresso ao escalão principal do futebol português. O guarda-redes Samú Silva, de 24 anos, assinou um contrato com os verde-rubros, válido por três temporadas. Na temporada passada, Samú esteve ao serviço do Mafra, por empréstimo do Chaves, clube com o qual terminou o seu contrato. Ao serviço dos mafrenses, disputou 21 jogos, 19 dos quais na segunda Liga e dois na Taça da Liga, sendo um dos destaques no onze de Mafra.