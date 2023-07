Samú Silva já treina na Ribeira Brava

Tulipa dirigiu, na manhã desta quarta-feira, a primeira sessão de trabalho coletivo do Marítimo esta temporada, que decorreu no complexo desportivo da Ribeira Brava. O mais recente reforço maritimista, o guarda-redes Samú Silva, já esteve às ordens do técnico verde-rubro, num apronto onde foram também testadas as novas bolas oficiais da Liga Portugal 2023/24, onde a marca Puma substitui a bola da marca Select.Lucas Silva e Platiny, dois dos reforços conseguidos pela turma da Madeira, também estiveram a trabalhar sob o olhar atento do treinador, que já contou de igual modo com um trio bem conhecido dos adeptos maritimistas: Zainadine, René Santos e Val Soares. O lateral direito Igor Julião, esteve junto do departamento clínico, a cumprir os habituais exames médicos e testes físicos.