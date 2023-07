Treinador de guarda-redes do Marítimo castigado por levar mão aos genitais

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sancionou esta quinta-feira o treinador de guarda-redes do Marítimo, Pedro Ferrer, com suspensão de 15 dias e multa de 1.340 euros, por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".O incidente que originou a sanção ocorreu no jogo com o Vizela de sábado passado que os minhotos venceram (21-1), a contar para a Taça da Liga. "Após o segundo golo do FC Vizela, um dos elementos do banco suplementar do CS Marítimo (...) de nome Fedro Ferrer, ao regressar ao seu banco, reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela (...) dirigindo-lhes algumas palavras e expressões (que não foram percetíveis) e ao mesmo tempo levou a mão aos genitais na direcção destes adeptos", é referido no relatório divulgado.