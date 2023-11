Tribunal rejeita providência cautelar para suspender eleições no Marítimo

Está desfeita a dúvida. Amanhã, os sócios do Marítimo vão mesmo a votos para a eleição da nova direção do clube, podendo eleger entre Carlos André Gomes (Lista A) e Carlos Batista (Lista B). Esta quinta-feira, o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira indeferiu a providência cautelar que a Lista C , liderada pelo ex-futebolista Bruno Fernandes, tinha colocado durante o dia de ontem. Recorde-se que esta lista C tinha sido rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral por não cumprir com os regulamentos estatutários, tendo sido detectadas várias irregularidades na constituição da lista. Além dos elementos que não tinham as quotas em dia, existiam ainda alguns subscritores, o que contraria os estatutos do clube, havendo até alguns que são sócios menores de idade.À margem do tema eleições, a equipa prossegue a sua preparação com vista à receção do Torreense, domingo, às 15h30, no Estádio do Marítimo.O defesa central Dylan Collard é baixa certa para o embate com os homens de Torres Vedras pois está ao serviço da seleção das Ilhas Maurícias. Bruno Marques continua lesionado, enquanto Edgar Costa já faz treino condicionado. O médio brasileiro Val Soares está já às ordens do técnico Tulipa, sem qualquer limitação física.