AG do Marítimo já decorre

Rui Fontes deixou ontem bem claro que se a proposta da venda de 40 por cento do capital social da SAD do Marítimo - que permitirá a entrada de investidores estrangeiros - não for aprovada pelos sócios, o líder pode demitir-se e provocar eleições no clube.O atual presidente já assumiu que vai a votos, seja qual for a lista ou listas opositoras que apareçam. Quanto ao momento para tal, Fontes considera que o ideal seria só depois da época desportiva arrancar: setembro ou outubro.Têm agora a palavras os cerca de 6 mil e 500 sócios que têm as quotas em dia e poderão decidir o futuro próximo verde-rubro. A AG começou por volta das 18h30 e já marcam presença mais de 600 associados.