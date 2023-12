Tulipa ainda está na Madeira para acertar a saída do Marítimo: «Tenho urgência em resolver a minha vida»

Tulipa ainda está na Madeira com os seus adjuntos e espera nas próximas horas acertar a rescisão com o Marítimo. O técnico, que ainda continua a acreditar que iria conseguir atingir o objetivo da subida de divisão, diz que será fácil chegar a acordo com os verde-rubros. "Sim, quem manda, paga-me", começou por dizer, em declarações a Record, acrescentando. " Ainda não tenho nada acertado. Falei com as pessoas para que primeiro houvesse um acordo rápido e pronto com os meus adjuntos e depois resolver comigo é fácil. O clube também tem urgência em apresentar o novo treinador e eu também tenho urgência em ir e resolver a minha vida. Não vou falar sobre os termos do contrato. Conversámos, mostrei disponibilidade para chegarmos a um acordo. Primeiro, quero tudo direitinho com os meus adjuntos e depois acerto tudo rapidamente".

Apesar de afirmar que iria ser capaz de dar a volta à situação, o técnico de 51 anos elencou ainda o que falhou, na sua ótica, nesta sua segunda passagem pela Madeira: "É futebol. Não estamos tão longe do objetivo. Eu acho que iria conseguir atingir esse objetivo claro de lutar pelos lugares de subida. Nos últimos quatro jogos, na minha opinião, não estivemos ao nível habitual, pois cometemos muitos erros e isso foi penalizador. Estes jogos foram vitais para termos uma distância que considero como recuperável pois, há quatro jornadas, o Aves tinha uma diferença grande para as outras equipas e perdeu essa liderança rapidamente. Eu sei o que queria da equipa. Acredito que a equipa lidava muito bem com essa ideia e com a minha liderança, as pessoas que chegaram primeiro mostraram uma ideia que convergia um bocadinho com a minha, mas depois mudaram rapidamente. Quando assim é, o caminho é ideal, é eu seguir o meu caminho e eles focam-se no que pretendem."

"Não me sinto frustrado"

Tulipa diz que se fosse hoje voltava a aceitar o desafio para assumir o comando técnico do Marítimo... e explicou porquê: "Não me sinto frustrado. Nos últimos anos atingi todos os objetivos. Primeiro nos Sub-23 do Marítimo, depois no Vizela e com a primeira equipa, consegui a melhor classificação de sempre. Este ano, também acho que iria conseguir o objetivo, faltando aqui e ali, alguma pontinha de sorte e algumas coisas que não controlamos, nomeadamente, muitas decisões nos jogos em que jogámos em nossa casa, que penalizam o clube e que não tem ligação com o erro individual dos jogadores, mas sim com os outros intervenientes, que custaram mais quatro ou cinco pontos e que nos faria andar nos primeiros lugares da tabela. É futebol, é normal". Poucas horas depois de deixar a liderança dos maritimistas, Tulipa revelou que voltava a aceitar o desafio de levar o emblema madeirense ao principal escalão do futebol português: "Sim aceitava. Gosto do clube. As pessoas não têm nada a ver com o clube, pois é um clube grande, na minha opinião, neste momento atravessa uma crise de identidades, pois passou muito tempo sob a liderança forte e bem conseguida e neste momento tem algumas dificuldades. Espero que as pessoas que chegaram de novo, tragam alguma tranquilidade e serenidade ao clube, que tenham um projecto, pois é importante ter uma linha orientadora, para voltar a ser o clube que era."