Tulipa completa equipa técnica do Marítimo

Com o diretor executivo, Tiago Lenho, a ultimar as futuras contratações do Marítimo, onde estão apontados três nomes que deverão fazer a diferença em termos desportivos, o treinador Tulipa - que deixou a Madeira para um curto período de férias - já tem estruturada a sua equipa técnica. Segundo Record apurou, o novo líder maritimista trará consigo o seu adjunto principal aquando da passagem por Vizela, Gabriel Couto, tendo também a companhia do preparador físico, Rui Maldini.





Para complementar a equipa de trabalho, estão escolhidos nomes madeirenses que já têm ou tiveram uma ligação ao clube. Assim, José Pedro Jacinto (treinou a formação júnior verde-rubra) será um dos adjuntos, enquanto o trabalho com os guarda-redes ficará entregue a Pedro Ferrer, num regresso a Santo António. Ricardo Henriques, que trabalhou na equipa de José Gomes, vai manter-se na função de preparador e de recuperador físico.Quanto ao local para o estágio de pré-temporada, o mesmo ainda não está escolhido, mas há várias opções em estudo: Lousada, Rio Maior, Ofir ou Fão. Os responsáveis maritimistas estão no continente a ver in loco as condições de vários locais, para depois tomar uma decisão, no sentido de a equipa estagiar e efetuar os habituais jogos de preparação. O pontapé de saída para a equipa da Madeira está agendado para o próximo dia 5 de julho, com os habituais exames médicos e testes físicos.

Ainda sem reforços e com muitas dúvidas

Quanto ao plantel para a temporada 2023/2024, existem muitas dúvidas, embora continuem com contrato alguns jogadores que estiveram às ordens de José Gomes. Edgar Costa e Fábio China, que estavam em final de contrato, já têm propostas para renovar e devem manter-se no Marítimo. Com contrato, devem transitar os seguintes futebolistas: Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, Gonçalo Cardoso, Vítor Costa, Diogo Mendes, João Afonso e Bruno Xadas.



André Vidigal tem contrato, mas deverá sair para o Famalicão ou para o estrangeiro permitindo um encaixe financeiro de um milhão e meio de euros. Joel Tagueu tem também uma proposta para sair para o Azerbaijão, mas pode continuar na Madeira. Cláudio Winck não renovou com os maritimistas e estuda propostas para jogar na principal divisão brasileira. O médio Beltrame também está de regresso a Itália.

Relativamente aos jogadores que chegaram no mercado de Inverno, o guarda-redes Marcelo Carné já afirmou que está a estudar a possibilidade de permanecer no clube, tendo vínculo contratual até 2025, enquanto o defesa René Santos também vai continuar na ilha da Madeira. Paulino deve estar de saída, enquanto o médio defensivo brasileiro Val Soares tem contrato até 2025. Pablo Moreno, que tem contrato de empréstimo por mais um ano, já admitiu que estará de saída, pois o clube não tem condições financeiras para suportar um ordenado muito elevado que o jogador aufere. Para além deste atacante, estão de saída por término dos respetivos empréstimos Rafael Brito, Félix Correia, Bryan Riascos e "Chuchu" Rodriguez.