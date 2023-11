Tulipa e o duelo frente ao Canelas 2010: «Temos que mostrar um novo Marítimo»

A derrota caseira com o Leixões deixou marcas no plantel do Marítimo, que viram os seus adeptos a demonstrar uma grande insatisfação no final da partida. Agora, o foco está no regresso aos triunfos, curiosamente, num embate que é fora de portas, onde os maritimistas já somam seis vitórias, entre campeonato e Taça de Portugal. O próximo opositor é o Canelas 2010, num encontro relativo à 4ª eliminatória da prova rainha portuguesa. Tulipa, que continua apenas a prestar declarações através da comunicação do clube, não fugiu às responsabilidades deste mau momento e prometeu uma reação imediata.

"Vimos de um desaire em casa que eu não gostei nada, que os jogadores também ficaram claramente frustrados e temos de mostrar um novo Marítimo. Temos que mostrar uma inteligência maior para controlar, nomeadamente, a nossa baliza, pois não podemos oferecer oportunidades para o adversário andar na frente do marcador. Temos que ser claramente mais práticos nessa zona e depois mais assertivos na construção de ataques, que depois nos permita alvejar a baliza adversária", começou por dizer.

Quanto à formação do Canelas 2010, o técnico maritimista sabe o que vai encontrar e quais as dificuldades que a equipa terá pela frente. "Acho que é um adversário agressivo, com boa qualidade de jogo, boa ideia do seu treinador também, pois é uma equipa que joga com dois atacantes, numa linha de cinco e com os homens das alas a apertarem muito à frente. Tem jogadores com qualidade, jogadores que em alguns momentos passaram na formação de grandes clubes, por isso, sabem o que fazem e o que querem construir", disse.

Em relação às rondas anteriores desta competição, onde fez algumas mudanças no onze, o líder verde-rubro foi claro: "Vamos trocar alguns jogadores, dando a oportunidade a alguns, pois acreditamos também que o nosso grupo tem qualidade e a oportunidade surge por questões de trabalho diário. Não vamos mudar tanto como foram os dois últimos jogos na taça. Estamos convictos que as trocas que vamos fazer são para melhorar a equipa."

Carlos André Gomes e Danny apresentaram-se

Esta manhã, o plantel e a equipa técnica do Marítimo receberam a visita do presidente Carlos André Gomes, que se fez acompanhar pelo Diretor Desportivo, Danny. A conversa com o grupo de trabalho durou alguns minutos, conforme tinha sido divulgado na tomada de posse do novo líder maritimista.

Os lesionados Edgar Costa e Bruno Marques continuam de fora das opções de Tulipa, embora o capitão já esteja autorizado a realizar alguns exercícios no campo. O defesa central Dylan Collard só chega hoje à Madeira, pois esteve ao serviço da seleção das Maurícias, não se sabendo se integrará a convocatória. Xadas já surgiu em pleno treino e deve fazer parte dos eleitos de Tulipa. A equipa segue viagem para o Porto amanhã de manhã, fazendo o derradeiro treino de preparação num relvado próximo do hotel onde fica alojada.