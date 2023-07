Tulipa leva 25 jogadores para o estágio do Marítimo em Rio Maior

O técnico do Marítimo, Tulipa, divulgou este sábado, após a realização de mais um treino na Ribeira Brava, quais os jogadores que amanhã de manhã partem para um estágio de pré-temporada, que irá decorrer em Rio Maior, até ao próximo dia 14 de julho.

Destaque para a chamada do médio ofensivo Bruno Xadas, que só agora irá integrar os treinos, nesta segunda fase dos trabalhos. O ponta-de-lança Joel Tagueu, que apenas realizou exames médicos durante o dia de ontem, também integra a comitiva maritimista, apesar de o atacante camaronês poder estar de saída dos maritimistas. O extremo André Vidigal, que vem sendo cobiçado por emblemas portugueses como o V. Guimarães e Famalicão, também irá estar às ordens de Tulipa. O central Zainadine, que ainda não fez qualquer treino no relvado, limitando-se a efetuar treino de ginásio, recuperando de uma lesão contraída no derradeiro jogo da época passada, também vai viajar com a equipa, à semelhança dos reforços já contratados, entre os quais o ganês Francis Cann.

Eis a lista dos 25 eleitos por Tulipa:



Marcelo Carné, Samú Silva e Pedro Gomes (guarda-redes); Zainadine, Igor Julião, Matheus Costa, Moisés Mosquera, René Santos, Fábio China, Vítor Costa, Dylan Collard, Diogo Mendes, Fernando Gomes, Marcos Silva, Val Soares, Edgar Costa, Francis Cann, André Vidigal, Bruno Xadas, Carlos Parente, Platiny e Joel Tagueu.

De fora desta convocatória ficaram Noah Madsen e Rúben Marques, que voltaram ao plantel da equipa B maritimista que já treina sob as ordens do treinador Nélson Jardim, preparando a sua participação no Campeonato de Portugal.