Tulipa: «Os jogadores que estão no plantel são aqueles que quero e gosto»

O técnico do Marítimo, Tulipa, vai deixar de contar com Joel Tagueu - ainda treinou esta sexta-feira de manhã, mas não foi convocado para sábado e vai rumar de novo à Arábia Saudita - e garante contar com os restantes jogadores que tem ao dispor. E não coloca de parte mais alguma novidade até o fecho do mercado."Os jogadores que estão no plantel são aqueles que quero e gosto e nos vão ajudar futuramente. São profissionais, treinam bem e confiamos neles. Há mesmo jogadores que são emblemáticos no clube e ainda não jogaram, mas que possivelmente vão ter uma importância muito grande naquilo que será o nosso caminho esta época, pois é uma questão de oportunidade, como aconteceu agora com o Samu. E espero que todos os jogadores estejam preparados para serem uma mais-valia sempre que necessário", assinalou Tulipa.O jogo com o Paços de Ferreira, nos Barreiros, é uma oportunidade para dar uma alegria aos adeptos. "É uma equipa competente, que tal como nós reformulou grande parte do plantel e encontrou um perfil de jogadores que lhe pode trazer sucesso na 2 Liga. É uma equipa forte na transição ofensiva e vem de um grande resultado com o Tondela. Espero que o nosso desempenho em casa seja melhor e mais competente, pois os nossos adeptos têm estado sempre presentes e temos de lhes mostrar essa energia", referiu.Baixas são Val Soares, Marcos Silva e Edgar Costa.