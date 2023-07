Tulipa quer mais reforços para o Marítimo: «Precisamos de gente que aporte muita qualidade»

Num momento de grande indefinição do plantel do Marítimo, o técnico Tulipa deixa claro que ainda precisa de pelo menos 5 ou 6 reforços para ser competitivo e lutar pela subida de divisão. "Precisamos de gente que aporte muita qualidade. Ou seja, quando trocarmos não é para perder, mas para ganhar. Temos ótimos jogadores na nossa formação, que dentro de possivelmente cinco ou seis meses vão ser opção, mas no imediato precisamos de ganhar e temos de entrar no campeonato no máximo das nossas capacidades. Esses jogadores vão ser determinantes", considerou Tulipa, em entrevista à RTP Madeira.

Marcelo Carné, Zainadine e Joel, três atletas que estão na porta de saída, continuam a treinar normalmente, ao passo que o reforço irlandês Odubeko recupera de lesão num joelho.

A equipa verde-rubra vai realizar dois jogos-treino com o Camacha (dias 29 julho e 5 de agosto) antes da estreia na 2ª Liga, na Choupana.