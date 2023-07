Tulipa quer recolocar Marítimo na Liga Betclic: «Vamos jogar sempre com a ambição de ganhar»

Após dois dias de treinos à porta fechada, o Marítimo abriu as portas do seu complexo desportivo em Santo António, para cerca de uma centena de adeptos poderem ver de perto os novos jogadores e a dinâmica do treinador Tulipa. Houve muitas palmas a golos espetaculares e muitas palavras de incentivo no final da sessão.O técnico verde-rubro fez o primeiro balanço do trabalho que foi desenvolvido. "Foi uma primeira semana curta, pois iniciámos com os exames médicos e não tivemos todos os jogadores, pois houve alguns que chegaram em dias diferentes. Ainda não temos o grupo fechado, e isso, possivelmente, vai prolongar-se durante mais algum tempo, pois sabemos o que queremos. Estou satisfeito com a atitude e o empenho dos jogadores, queremos fazer coisas diferentes e teremos de ter comportamentos diferentes em termos dos momentos do jogo", começou por afirmar Tulipa. Numa nova era, o técnico revelou que "há coisas a mudar, não só em termos dos propósitos do jogo, como também a parte profissional do clube". "Hoje, alteramos a nossa casa, pois fizemos tudo no nosso estádio onde jogamos. Temos um foco diferente, queremos que a nossa casa seja de sucesso para nós, numa época bem planeada", acrescentou.Após ter feito um trabalho bem meritório no comando da equipa de sub-23 maritimista, Rui Fontes, recém-eleito presidente, e a nova SAD liderada na altura por João Luís, dispensaram os serviços de Tulipa. Confrontado com este regresso após uma saída inesperada, o técnico foi direto: "Saí da forma como devia sair, ou seja, fiz muito bem o meu trabalho nos sub-23. Depois, a ideia passava por outras pessoas e isso é uma coisa que temos de respeitar. Não deixei de gostar do clube, pois continuo a gostar muito do clube e da massa adepta. Foi-me oferecida a oportunidade de voltar, sendo um grande desafio, mas eu também sou uma pessoa que olho muito para o que é o meu crescimento e para aquilo que é o desafio".Com um plantel ainda em construção, o líder dos verde-rubros explicou: "Precisamos de reforços no geral, vamos intervir em quase todos os setores. Precisamos de gente que conheça a 2.ª Liga, é o que temos vindo a contratar, alguém que se adapte mais rápido, pois jogar na 1.ª Liga é diferente. Vamos jogar sempre com a ambição de ganhar, mas ainda temos o plantel em aberto, pois o mercado também pode funcionar em termos de vendas para o nosso lado, pois houve jogadores que fizeram uma boa época a nível individual. Gostaria que ficassem todos, mas o mercado e a disponibilidade financeira do clube também têm uma certa importância".O Marítimo vai efetuar um estágio de pré-temporada, tendo escolhido Rio Maior como o local para afinar a estratégia coletiva.Joel Tagueu já esteve esta manhã a realizar os habituais exames médicos, mas o seu futuro ainda é incerto, apesar de ter contrato com os madeirenses. O médio Xadas, que foi pai recentemente, só se irá juntar aos seus companheiros no estágio em Rio Maior. Zainadine limitou-se a efetuar treino de ginásio, não estando no relvado junto dos seus colegas de equipa. Para o técnico, "o plantel deverá ter 20 jogadores muito competitivos e um espaço grande para jogadores mais jovens que eu conheço bem".Questionado sobre a possível permanência de André Vidigal, Tulipa foi direto: "André Vidigal é um jogador com muita competência, conhece bem a 2.ª Liga, onde há dois anos foi o melhor jogador. Gostaria que pudesse ficar, mas se não ficar, temos de arranjar soluções. Vim para cá para arranjar soluções e não vim para arranjar desculpas".No entender do timoneiro do "Leões da Almirante Reis", "a Taça da Liga começa muito cedo, com alguns clubes ainda impreparados para o que é a competição, a resolver muitas coisas em termos de ajustes de plantel. Vamos competir na mesma com ambição, pois em tudo o que fazemos, teremos de ser ambiciosos e competitivos, querendo vencer e ser melhores que os adversários".Em Rio Maior, local escolhido para o estágio de pré-temporada, o treinador confirmou a realização de "três jogos antes da Taça da Liga, mas essa competição também vai servir para competir. O grande foco do clube, na minha opinião, tem de ser Liga 2 e a exigência de colocar o Marítimo na posição que merece".Para o regresso ao escalão principal, Tulipa espera poder contar com o apoio dos adeptos, que foram "inexcedíveis na época passada. O que vi no último jogo, foi incrível! Vamos precisar muito deles para nos ajudarem a voltar à Primeira Liga".O sorteio ditou na jornada inaugural da Liga 2, um dérbi na Choupana, frente ao rival Nacional. "É bom jogar na Madeira na primeira jornada, pois não vamos precisar de viajar. Vamos defrontar um adversário também com uma grande dimensão histórica, naquilo que será um dérbi, que acredito que será disputado num estádio cheio de público, o que também vai ser importante. O que fizemos hoje, abrindo as portas aos adeptos, foi importante para cativar o seu apoio ao longo da temporada".